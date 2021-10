Eén coördinatiepunt verdeelt thuiszorgvragen in de Mijnstreek

De thuiszorg in de Zuid-Limburgse Oosterlijke Mijnstreek is overbelast. Daarom worden alle thuiszorgvragen vanaf donderdag 28 oktober opgepakt door één centraal coördinatiepunt die zicht heeft op de capaciteit van alle thuiszorgorganisaties, in plaats van dat medewerkers zelf moeten bellen opzoek naar een plek bij een collega.

Verzuim

Thuiszorgorganisaties in de Oosterlijke Mijnstreek hebben sinds de coronacrisis moeite met het voorzien van wijkverpleging voor de regio Parkstad, onder andere doordat het ziekteverzuim zo hoog is. “We moeten opkomen voor onze medewerkers die al ruim anderhalf jaar overbelast worden in deze kwetsbare regio”, besluit Tessa Schreibers, directeur van Thuiszorg MeanderGroep.

Samenwerking

Daarom sloot MeanderGroep een overeenkomst met Ambulante Thuiszorg, Bergweide, Cicero Zorggroep en huisartsen OZL, Ziekenhuis Zuyderland en zorgverzekeraars CZ en VGZ een overeenkomst om de thuiszorg samen te organiseren.

Centraal

Vanaf donderdag 28 oktober koemn alle nieuwe vragen voor thuiszorg in de regio centraal binnen bij het thuiszorg coördinatiepunt. Vanuit dit punt wordt bepaald wat er met de zorgvraag gaat gebeuren. De meest urgente zorgvragen krijgen met voorrang en huisartsen en ziekenhuis streven ernaar om patiënten selectiever door te sturen naar de thuiszorg.

Efficiënt

“Dit is de meest efficiënte oplossing voor een dringend probleem”, aldus Schreibers. “Alleen samen kunnen we de druk op de zorg verlichten. Dat doen we als professionals, maar we doen ook een beroep op de mantelzorgers om ons, waar mogelijk, te helpen. We beseffen dat dit geen fijne boodschap is, maar het zijn uitzonderlijk drukke tijden voor de zorg. We hopen hiermee de druk te verlichten en voelen ons gesterkt door de steun van de zorgpartners in de regio.”