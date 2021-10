Een derde van 675 miljoen gaat naar Wlz-kader

Van de 675 miljoen euro die beschikbaar is voor hogere zorgsalarissen wordt 221 miljoen euro toegevoegd aan het Wlz-kader. Het Wlz-kader neemt hierdoor toe van 29.760 miljoen euro naar 29.981 miljoen euro. Dit schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.