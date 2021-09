Kabinet alsnog overstag, 675 miljoen om zorgsalarissen te verhogen

Het demissionaire kabinet maakt toch geld vrij om salarissen in de zorg te verhogen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder. Volgens het kabinet profiteert 60 procent van de zorgprofessionals van de nieuwe maatregel.

Eerder gaf het kabinet nog geen gehoor aan oproepen uit de Tweede Kamer voor hogere zorgsalarissen. Vorige week werd nog een motie van de SP en de ChristenUnie aangenomen en deze woensdag stuurden negen werkgeversorganisatie in de zorg nog een brief naar de Tweede Kamer voor structureel 600 miljoen euro extra. Daarop trekt het kabinet toch de portemonnee.

Werkgevers en vakbonden

Eerder riepen werkgevers en vakbonden in zorg al gezamenlijk op tot meer geld uit Den Haag om de salarissen in de zorg te verhogen. Maar na de presentatie van de Miljoenennota deze dinsdag leek het kabinet geen extra geld te willen reserveren voor de salarissen in de zorg. Wel werd er onder meer 1,3 miljard euro uitgetrokken voor de jeugdzorg.

Vennootschapsbelasting

In de originele motie van de SP en de ChristenUnie wordt het kabinet opgeroepen om de salarisverhoging te bekostigen door de vennootschapsbelasting te verhogen. Dat het kabinet dit nu niet doet, kan op kritiek rekenen van sommige partijen in de Tweede Kamer. SP-leider Lilian Marijnissen benadrukt dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is om de vennootschapsbelasting te verhogen.

Multinationals

GroenLinks-leider Jesse Klaver merkt op dat het kabinet niet voldoet aan de wens van de Kamer. “In plaats van grote bedrijven voor deze salarisverhoging te laten betalen, gaat iedere Nederlander ervoor betalen”, concludeert Klaver. “Het kabinet voert de motie niet uit”, vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Volgens haar kiest het kabinet voor “multinationals en niet voor de burger”.

Belastingtechnisch

Volgens demissionair premier Mark Rutte kan het belastingtechnisch niet om de salarisverhoging volledig uit de vennootschapsbelasting te financieren. Ongeveer 40 procent zou uit de zorgverzekeringswet moeten worden gefinancierd. Marijnissen nam hiermee geen genoegen. “Nu zegt de demissionair minister-president: ja, het kan eigenlijk wel, maar ik wil het niet, want dan moet de wet aangepast worden. Het spijt me, maar de Tweede Kamer heeft hierover een uitspraak gedaan.” (Skipr/ANP)