Eén directeur voor Sleutelnet en Transmuralis in aanloop naar fusie

Veronique Bekendam is per 5 februari 2026 benoemd tot directeur van zowel Sleutelnet als Transmuralis. De benoeming is een eerste stap in de bestuurlijke fusie van beide organisaties.

Bekendam was al sinds 2022 directeur van Transmuralis, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Holland Noord. Sleutelnet is actief in dezelfde regio en richt zich specifiek op digitale gegevensuitwisseling tussen organisaties. Transmuralis en Sleutelnet fuseren officieel per 1 januari 2027. Er is straks dus een aanspreekpunt in de regio rond Leiden voor domein-overstijgende samenwerking.

“Sleutelnet richt zich op digitale samenwerking tussen zorgverleners en Transmuralis coördineert zorginhoudelijke samenwerking in de keten. Die twee kanten horen bij elkaar”, zegt Bekendam over de aanstaande fusie.

Volgens Heidi van den Brink, voorzitter van het algemeen bestuur van Transmuralis, is Bekendam “de juiste persoon om beide organisaties naar de fusie te leiden”. Ook Ivo van der Klei, voorzitter van de raad van commissarissen van Sleutelnet, spreekt zijn vertrouwen uit in de benoeming.