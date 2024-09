Een op de twaalf volwassenen heeft chronische nierschade

In 2021 had 8,5 procent van de mensen die bekend zijn in de zorg chronische nierschade. Dat blijkt uit onderzoek waaraan het Nivel heeft meegewerkt.

De resultaten zijn gepubliceerd in het Engelstalige rapport ‘Facts and Figures about Chronic Kidney Disease in the Netherlands’.

Toename risicofactoren

Nierschade kan onder andere leiden tot hart- en vaatziekten en uiteindelijk resulteren in dialyse of een niertransplantatie. Met een vergrijzende bevolking en een verwachte toename van risicofactoren als diabetes, hypertensie en obesitas, zullen steeds meer mensen de diagnose chronische nierschade krijgen. Daarom is in kaart gebracht hoe vaak de diagnose chronische nierschade voorkomt.

Het onderzoek is gefinancierd door de Nierstichting en betrof een samenwerking tussen UMC Groningen (coördinator), Nefrovisie, het Nivel, Radboudumc en Amsterdam UMC.