Eén op de vijf zorgmedewerkers mijdt zelf zorg vanwege hoge kosten

Eerder werden werkdruk en administratieve rompslomp als voornaamste redenen voor vertrek genoemd. Van de zorgmedewerkers vindt 69 procent het werk fysiek zwaar en 84 procent emotioneel heftig. Daardoor denkt iets meer dan de helft ook meer zorg als fysiotherapie en mentale ondersteuning nodig te kunnen hebben dan mensen met andere banen. En daar komen dan zorgen om de financiën nog eens bij.

Vitaal beroep

“Zorgmedewerkers hebben een vitaal beroep met een hoog risico en vallen daarmee in de categorie ‘hoog-risicoberoep”, waarschuwt Roland Kip, directeur Stichting IZZ. Hij noemt het “verontrustend” als juist zorgmedewerkers meer gaan bezuinigen op hun gezondheid, want dat is niet alleen slecht voor henzelf maar ook voor de al met personeelstekorten kampende zorg.

Arbeidsrisico’s

“In andere publieke functies worden hoge arbeidsrisico’s ook afgedekt door de overheid”, zegt Kip, die aan compensatie van het verplichte eigen risico voor zorgmedewerkers denkt “zodat ze beter beschermd zijn als ze ziek worden en uitvallen”. (ANP)