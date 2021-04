Eén op vijf ziekenhuizen levert geen planbare zorg

Een op de vijf ziekenhuizen (19 procent) gaf afgelopen week aan door de coronacrisis helemaal geen planbare zorg te kunnen leveren. Dat was een lichte stijging (8 procentpunt) ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt uit de wekelijkse inventarisatie van de NZa .

Slechts 8 procent van de ziekenhuizen zegt alle planbare zorg te kunnen leveren. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg deels te kunnen leveren is 73 procent, vorige week was dat nog 82 procent.

De kritieke planbare zorg, die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, kan in 79 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. Ook dat is iets minder dan vorige week. In de overige ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning.

Operatiecapaciteit verder afgeschaald

De Nederlandse ziekenhuizen hebben afgelopen week nog eens vijf procent van hun operatiecapaciteit afgehaald. Van de operatiekamers was 78 procent in gebruik in vergelijking met de normale situatie zonder coronapandemie. Ook huisartsen verwezen wederom wat minder door. Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen lag de afgelopen week op 90 procent van normaal. De voorafgaande week lag dat percentage nog op 93 procent.