Eén op vijf zorgverleners wordt gediscrimineerd

Nhass vertelt: “Uitingen als ‘die theedoek komt er bij mij niet in’, ‘zwarte piet is vroeg dit jaar’ of ‘geef je niet af aan de lakens?’, komen geregeld voor. Maar ook wat ‘subtielere’ opmerkingen als: ‘wat spreek je goed Nederlands’ en ‘wat knap dat je HBO doet’.”

Agressie

Uit de werknemersenquête van het CBS blijkt dat 23 procent, ruim een op de vijf, werknemers in de zorg- en welzijnsector discriminatie rapporteerde. Waarschijnlijk komt het nog vaker voor, denkt Nhass, omdat discriminatie en agressie en geweld hand in hand gaan en moeilijk van elkaar te onderscheiden is. Twee op de drie werknemers in deze sector had in 2019 te maken met agressie en geweld door patiënten of cliënten.

Doofpot

Organisaties zijn geneigd om dit soort incidenten in de doofpot te stoppen, toonde vakblad Nursing aan. Ze gaan bijvoorbeeld in op het verzoek van de patiënt of cliënt om een witte zorgverlener in te zetten. Dit gebeurt met name in de thuiszorg, waar cliënten zorg ontvangen in hun eigen huis.

Burn-out

Werknemers kunnen de werkvloer niet ontlopen, maar vinden hier ook geen steun. De impact van die doofpot voor gediscrimineerd zorgpersoneel is groot, schrijft Nhass. “Het niet kunnen delen van de discriminatie-ervaringen en het (dientengevolge) uitblijven van steun door collega’s en de organisatie geeft hen het gevoel dat ze er alleen voor staan, soms met burn-outklachten en depressie tot gevolg.”

Onderzoek

KIS gaat onderzoek doen naar de verhalen achter deze ervaringen. Ze willen goede voorbeelden verzamelen van zorginstellingen die racisme en discriminatie op de werkvloer aanpakken en voorkomen.