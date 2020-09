Reacties Miljoenennota: “Eenmalige investering is geen structurele oplossing”

‘Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is,’ aldus Koning Willem-Alexander. Die blijk van waardering stellen werkgevers en werknemers in de zorg op prijs. Al vragen velen zich af of zulke lofbetuigingen genoeg zijn om de zorg duurzaam aantrekkelijker te maken voor werknemers.

Werken in zorg aantrekkelijker

Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken trekt het kabinet de komende jaren 20 miljoen euro per jaar uit. Dat bedrag loopt tot 2023 op tot 130 miljoen euro per jaar. De vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 noemt de plannen weinig ambitieus en het is zeker geen structurele oplossing voor de zorgsector. Voorzitter van NU’91 Stella Salden: “De personeelstekorten lopen op, de werkdruk is al lang veel te hoog, er wordt te weinig geluisterd naar verpleegkundigen en verzorgenden en het salaris staat al lang niet meer in verhouding tot de zwaarte en de risico’s het vak. Met deze bonus en het genoemde bedrag blijven deze problemen bestaan.”

ZN: Juiste zorg

Ook de zorgverzekeraars benadrukken dat het personeelstekort met deze begroting niet is opgelost. “De druk op onze gezondheidszorg zal de komende jaren vooral toenemen door meer vraag naar zorg, oplopende personeelstekorten en groeiende economische onzekerheid”, voorspelt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in een reactie op hun website. “Zorgverzekeraars roepen een volgend kabinet op om, samen met de zorgsector, kritisch te kijken naar welke zorg echt nodig is en daarbij slimme keuzes te maken. Om de druk op de zorg te verminderen, moet geïnvesteerd worden in onder meer preventie, maatschappelijke ondersteuning, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie. Dit zien we deels ook terug in de Miljoenennota.”

Zorgbonus

De coronabonus voor het zorgpersoneel geeft volgens CNV Zorg en Welzijn “géén blijk van een structurele waardering die onze helden in de zorg verdienen’’, aldus voorzitter Anneke Westerlaken. Westerlaken vindt de vandaag gepresenteerde begroting geen stap in de goede richting. “In de ruimte om over lonen te onderhandelen zit een substantiële verlaging. Deze bezuiniging is een slecht plan omdat er juist structureel fors geld bij moet om de personeelstekorten binnen de zorg echt op te lossen. CNV Zorg en Welzijn wil deze bezuiniging niet alleen van tafel maar pleit bovendien voor een investering van ten minste €2,25 miljard voor de sector Zorg en Welzijn die wordt ingezet voor structureel meer salaris en minder werk- en administratiedruk.”

De Nederlandse ggz maakt zich vooral zorgen over de verdeling van de bonus. “De Nederlandse ggz vindt een ruimhartige regeling op zijn plaats, waarbij het niet aan werkgevers is om onderscheid te maken tussen werknemers die wél of géén zorgbonus zouden verdienen”, schrijft de brancheorganisatie De Nederlandse ggz in een persbericht.

Suïcidepreventie

Net als ZN is De Nederlandse ggz blij met de nadruk die het kabinet legt op preventie. De komende vijf jaar zet het kabinet specifiek inzetten op suïcidepreventie: 4,8 miljoen per jaar. “De Nederlandse ggz juicht deze investering, die bijdraagt aan de ambitie dat niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord zou moeten sterven, van harte toe”, schrijven ze in het persbericht.

Jeugdzorg Nederland: extra geld is terecht

Gemeenten krijgen, net als de afgelopen jaren, 300 miljoen extra geld voor de jeugdzorg. Dit vindt Jeugdzorg Nederland terecht. Ze zijn minder blij met het label ‘eenmalig’ die op deze gelden zit. . “Het blijft op deze manier pleisters plakken”, zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in een nieuwsbericht op hun website. “De minister schuift een structurele oplossing voor de financiële problemen door naar het volgend kabinet. Gemeenten bezuinigen door zonder dat ze precies kijken naar wat cruciale hulp is en wat niet. Ondertussen hebben jeugdzorgaanbieders steeds meer moeite het hoofd boven water te houden, lopen jeugdzorgprofessionals op hun laatste benen en zijn kwetsbare gezinnen en jongeren uiteindelijk de dupe.” Ze willen “dat er nu vaart gemaakt wordt met structurele oplossingen”, niet alleen financieel maar ook in het stelsel.