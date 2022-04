Eerste basisgegevens langdurige zorg kunnen van ecd naar pgo

Voor het eerst is een leverancier van een elektronisch patiënten dossier (ecd) gekwalificeerd voor het ontsluiten van basisgegevens langdurige zorg (BgLz) naar een persoonlijke gezondsheidsomgeving (pgo). SDB Groep heeft in samenwerking met HINQ de koppeling mogelijk gemaakt in de regio’s Groot-Zwolle en de Achterhoek.

Door de koppeling kunnen cliënten binnenkort in de betreffende regio’s hun persoonlijke informatie opvragen bij zorgaanbieders Marga Klompé, Woonzorgconcern IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De data-uitwisseling voldoet aan de standaarden van het MedMij-afsprakenstelsel. Het project komt voort uit het VIPP-programma van de overheid en maakt gebruik van bijbehorende financiering. De betrokken partijen hebben de ambitie om dit jaar 20.000 gebruikers in de regio aan te laten sluiten.

Samenwerking ipv concurrentie

“Samenwerken in de regio is het uitgangspunt”, zegt Sander van Gelderen, coördinator ict bij Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht. “De marktwerking in de zorg is naar mijn gevoel voorbij. Als zorgaanbieders moeten we samen optrekken in plaats van elkaar te beconcurreren. Het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van een gezamenlijke strategie in de regio is op die manier veel makkelijker te realiseren.”

Persoonsgerichte zorg

“Deze ontwikkeling past perfect binnen onze visie van persoonsgerichte zorg, waarbij samenwerking in het zorgnetwerk gestimuleerd wordt”, zegt Bart Rings van de SDB Groep. “Interoperabiliteit draagt bij tot goede en efficiënte zorg met de cliënt als centraal vertrekpunt. Dit begint bij een gestandaardiseerde vastlegging in het bronsysteem, waar mogelijk op basis van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), en zorgt voor makkelijk te realiseren integraties.”