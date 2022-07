Eerste delen van nieuwbouw Tergooi opgeleverd

Aannemer BAM Bouw en Techniek-Speciale Projecten heeft de eerste bouwdelen van het nieuwe Tergooi MC opgeleverd. Wolter Odding, lid van de raad van bestuur van Tergooi, tekende daarvoor vorige week een zogenaamd ‘proces verbaal van oplevering’. Volgens planning wordt het nieuwe ziekenhuis in mei 2023 in gebruik genomen.

Dat meldt BAM op 25 juli. Het gaat om de bouwdelen A, B,, C en Z met daarin de acute zorg (gebouw A), diagnostiek en operatiecomplex (B), verloskamers en de kinderafdeling (C). Ook komen in deze bouwdelen de algemene verpleegafdelingen en de kliniek Psychiatrie, poliklinieken, centrale sterilisatieafdeling (CSA), IVF, het vaatlaboratorium en de piketkamers. In Bouwdeel Z staan straks de centrale installaties zoals noodstroomaggregaten, transformatoren en sprinklerpompen.

In de opgeleverde nieuwbouw zijn 662 betonpalen verwerkt, ongeveer een miljoen gevelstenen, zestigduizend vierkante meter aan gipswanden, vijftienduizend meter bekabeling en 7500 data-aansluitpunten. Gebouwdelen A, B en C worden nu ingericht met meubilair, kasten en technische en medische apparatuur en voorzieningen.