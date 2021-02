In verschillende grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zullen deze week de eerste inwonende cliënten worden geprikt tegen corona. Ook zorgmedewerkers daar worden nu snel ingeënt, meldt het RIVM.

De medische diensten van de instellingen geven de vaccinaties zelf aan, om te beginnen, de eerste groep van circa 8000 mensen. Zij worden beschermd met het middel van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder echter krijgen het vaccin van Moderna zodra dat beschikbaar is.

In totaal komen circa 22.000 patiënten van de geestelijke gezondheidszorg plus 42.500 medewerkers in aanmerking voor een coronaprik. (ANP)