Eerste Kamerlid Eric van der Burg nieuwe voorzitter Federatie voor Gezondheid

Interessant voor u

Nieuws Twee nieuwe kankermedicijnen voorlopig beschikbaar voor patiënten Larotrectinib en entrectinib, twee nieuwe biologicals tegen zeldzame kanker, worden nu tijdelijk vergoed uit het basispakket. Dit heeft staatssecretaris Blokhuis recent besloten. De staatsecretaris neemt daarmee het advies over van Zorginstituut Nederland. Lees verder

Blog Opinie De werkelijkheid vangen in data In een wereld met zo’n beetje alle denkbare data en haast oneindige rekenkracht hebben we geen behoefte meer aan wetenschappelijke onderbouwing van fenomenen, schrijft Egge van der Poel. "Met dromen, durf en data kunnen we steeds dichter bij de ideale wereld geraken." Lees verder

Nieuws 20 procent jongeren slachtoffer van huiselijk geweld Maar liefst 20 procent (1 op 5) van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar gaf aan de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Huiselijk geweld treft daarbij vaker jonge vrouwen dan jonge mannen. Bij 12 procent van de 16- tot 24-jarige jongeren ging het om geweld dat regelmatig plaatsvond, dat meldt statistiekenbureau CBS in een nieuwsbericht. Lees verder

Nieuws Nivel: situatie en ontvangen zorg mensen met dementie nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017 Uit het Register Dementiezorg en Ondersteuning blijkt dat de situatie van mensen met dementie, evenals de zorg die zij ontvangen, in 2018 en 2019 nauwelijks veranderd is ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel die de resultaten presenteert in twaalf factsheets. Lees verder