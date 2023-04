Eerste thuiszorgorganisatie tekent klimaatakkoord

Om de ambities waar te maken gaan de bedrijven concrete doelen stellen die aansluiten op het Science Based Targets initiative (SBTi) en het klimaatakkoord van Parijs. Na de aanstelling van manager Duurzaamheid Niels van Geenhuizen is dit voor Total Care B.V., waar CSU, Tzorg en Zizo onder vallen, een volgende stap.

Voortouw

Veel branches hebben al een gedetailleerde roadmap uitgewerkt. Voor de schoonmaak- en thuiszorgbranche is die er nog niet. Total Care neemt daarom het voortouw.

Chemie verleden tijd

Naast innoveren in de vorm van datagedreven schoonmaak en circulaire kleding, stellen de organisaties zich tot doel om samen met klanten, cliënten, medewerkers en partners ook het schoonmaakproduct constant te verduurzamen. Zo is chemie verleden tijd bij het gebruik van BubbleFlush, een toiletreiniger met ultrasone geluidsgolven die onzichtbaar aanwezig vuil lostrilt. Jaarlijks zorgt dit voor 45.000 kg minder CO2-uitstoot. Daarnaast wordt door het gebruik van ozonwater tot 95 procent bespaard op schoonmaakmiddelen en daarmee dus ook op verpakkingen en logistiek.

Volledig elektrisch

Ook het woon-werkverkeer van de medewerkers is essentieel voor de klimaatimpact. Voor Tzorg gaat ruim 90 procent van alle thuishulpen en begeleiders op de fiets of lopend naar de cliënten. Ook op het gebied van elektrisch vervoer worden stappen gezet. Zo worden in 2023 alleen nog (semi-)elektrische voertuigen besteld, en vanaf 2024 is volledig elektrisch de enige optie. Naast het gebruik van zonnepanelen en groene energie worden de komende jaren ook alle kantoorpanden door het land verder verduurzaamd.

Openbreken afspraken

“Een van de uitdagingen die voor ons ligt is om de klimaatdoelen bij al onze 28.000 medewerkers op een begrijpelijke manier onder de aandacht brengen”, zegt John van Hoof, voorzitter raad van bestuur van Total Care B.V. “Daar willen we gidsend in zijn. Het is een inclusieve klimaattransitie die we als familiebedrijf samen met onze medewerkers moeten maken. Dat doen we immers samen. Daar is een goed doordacht plan voor nodig dat kan leiden tot het openbreken en aanpassen van eerder gemaakte afspraken.”