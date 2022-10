Eerste twintigers kunnen afspraak herhaalprik corona maken

Mensen die in 1992 of eerder zijn geboren kunnen een afspraak maken voor een herhaalvaccinatie tegen het coronavirus, meldt het RIVM. Daarmee zijn de eerste twintigers aan de beurt voor de prik.

De meeste mensen die zijn geboren in 1992 zijn natuurlijk dit jaar al jarig geweest, maar een deel wordt pas in november of december 30. Vorige week werden de prikafspraken opengesteld voor mensen vanaf 40 jaar en afgelopen weekend waren mensen uit 1982 of eerder aan de beurt.

Zorgmedewerkers

De overheid wil deze week iedereen tussen de 12 en 40 hebben uitgenodigd. Mensen van 60 jaar en ouder kregen voorrang bij de herhaalprikken. Ook zorgmedewerkers en mensen die medische risico’s lopen zijn eerder aan de beurt geweest.

De herhaalprik is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus een oppepper te geven. De GGD’en vaccineren met een aangepast vaccin, dat beter werkt tegen de omikron-variant van het virus. (ANP)