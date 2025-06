Eerste ziekenhuis buiten Santeon sluit aan bij landelijk platform voor thuismonitoring

Foto: Ridofranz/Getty Images/iStock

Zorg bij jou noemt de aansluiting van Spijkenisse Medisch Centrum “een belangrijke stap richting verdere opschaling van hybride zorg in Nederland”. Zorg bij jou is begonnen onder de paraplu van Santeon als gezamenlijk platform voor thuismonitoring, maar is tegenwoordig een zelfstandige coöperatie. Met financiering vanuit een IZA-aanvraag wil Zorg bij jou thuismonitoring landelijk schaalbaar maken.

Thuismonitoring

In Spijkenisse Medisch Centrum zijn op de eerste dag direct zeven astmapatiënten gestart met thuismonitoring via het medisch servicecentrum (MSC) van Zorg bij jou. Dat betekent dat het centrale, virtuele zorgteam van Zorg bij jou de patiënten op afstand begeleidt. “Thuismonitoring via Zorg bij jou stelt ons in staat om patiënten nog beter en persoonlijker te begeleiden, zonder dat zij telkens naar het ziekenhuis hoeven te komen,” zegt Jacky Winkelman, manager zorg en bedrijfsvoering bij SMC. “Patiënten houden zo nog meer regie over hun eigen gezondheid, terwijl wij op afstand kunnen ondersteunen waar nodig.”

Meedenken

Siebren van der Kooij, directeur van Zorg bij jou, is blij met het eerste niet-Santeon ziekenhuis. “Met hen zetten we opnieuw een stap in de groei van Zorg bij jou naar een brede coöperatie waarin zorg slimmer, persoonlijker en toekomstbestendig wordt georganiseerd.” Het is de bedoeling dat het ziekenhuis in Spijkenisse niet alleen diensten afneemt, maar als coöperatielid meedenkt over de ontwikkeling van nieuwe diensten en zorgpaden.