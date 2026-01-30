Skipr

‘Eigen risico in coalitieakkoord naar 460 euro’

,

De coalitiepartners VVD, CDA en D66 willen naar verluidt het eigen risico verhogen van 385 euro naar 460 euro vanaf 2027. Volgens ingewijden die het AD citeert, is de verhoging van het eigen risico met 75 euro nodig om de stijgende zorgkosten te dekken.

Om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, introduceert de coalitie een beschermingswal. Vanaf 2028 wordt het eigen risico per medische behandeling gemaximeerd op 150 euro.

Chronisch zieken

Dit moet voorkomen dat patiënten bij een enkele dure ingreep direct hun volledige jaarlijkse eigen risico kwijt zijn. Daarnaast wordt er 350 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten om chronisch zieken gericht financieel bij te staan.

Ook zou in het coalitieakkoord, dat vanmiddag wordt gepresenteerd, staan dat de hypotheekrente blijft. Ook komt e rzzo zogenoemde ‘vrijheidsbijdrage’ van 3,5 miljard. Burgers en het bedrijfsleven zouden deze moeten betalen. Met de bijdrage wil het kabinet de defensieuitgaven verhogen.

29 jan 2026
