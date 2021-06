Einde aanwijzing IGJ Sharaida Care Thuiszorg

De IGJ heeft de aanwijzing aan Sharaida Care Thuiszorg in Diemen beëindigd. Sharaida heeft de afgelopen maanden de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd, aldus de inspectie.

Half januari gaf de IGJ een aanwijzing aan Sharaida omdat er toen tekortkomingen waren in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Sharaida heeft de tekortkomingen voldoende opgelost en voldoet nu geheel of grotendeels aan de normen die gelden voor goede en veilige zorg. Enkele verbeteringen die zijn doorgevoerd: cliënten krijgen zorg volgens actuele zorgplannen, er zijn voldoende deskundige zorgverleners en ze werken methodisch.

Ook bespreekt een nieuwe wijkverpleegkundige risico’s in hun woonomgeving met cliënten en houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van mantelzorgers. Ook bevordert de wijkverpleegkundige de kennisontwikkeling van het Sharaida-team.

De inspectie is van plan Sharaida in de toekomst te bezoeken om te zien of de zorgaanbieder de verbeteringen weet vast te houden.