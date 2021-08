Einde verscherpt toezicht Landelijke Stichting Vredenoord

Interessant voor u

Nieuws

­Korting van 50 procent nodig om medicijn tafamidis op te nemen in basispakket

Dit zou betekenen dat de totale kosten voor de samenleving uitkomen op 172 miljoen tot 421 miljoen euro per jaar. Het Zorginstituut merkt op dat het ook niet om een nieuwe medicijn gaat. In een andere sterkte wordt het al vergoed voor een kleine patiëntengroep met andere ATTR-CM-klanten. “Het is onwaarschijnlijk dat de farmaceut Pfizer […]