Eisen tot 15 maanden in corruptiezaak ex-bouwdirecteur ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam vijftien maanden cel geëist tegen de 64-jarige Walter C., voormalig directeur bouwzaken van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, wegens omkoping. Volgens het OM liet de man zijn huis verbouwen door aannemers voor wie het ziekenhuis een belangrijke opdrachtgever was. Van de rekening (220.000 euro) betaalde hij slechts 40.000 euro zelf. Ook liet hij zijn boot voor tienduizenden euro’s opknappen, aldus justitie.

Het onderzoek kwam op gang naar aanleiding van meldingen over verdachte transacties. “Ronduit schokkend”, noemde de officier van justitie de praktijken. C. zou zich hebben laten trakteren op etentjes, zeilreisjes en uitjes, zoals een voetbalwedstrijd. “Er is sprake van misbruik van posities, schaamteloze omkoping en het verrijken over de ruggen van anderen,” zei de officier. De “smeerpraktijken” hebben volgens het OM “een ernstig ondermijnend effect en een fors profijt”.

De directeur van een van de bouwbedrijven speelde naast C. eveneens een sleutelrol in het corrupte geheel. De officier: “Hij coördineerde de hele gang van zaken. Hij was het aanspreekpunt, faciliteerde in de wensen van de bouwdirecteur, en zorgde voor valse administratieve toedekking van de omkoping. Hij stelde valse facturen op, maar hij betrok ook anderen erbij. Zo liet hij collega’s de zwarte kas beheren. En hij zette aannemers ertoe aan om spullen voor de verbouwing onjuist te factureren.” Volgens het OM is evenwel niet gebleken dat hij direct persoonlijk voordeel heeft gehad. De officier eiste negen maanden cel tegen hem.

Tegen de leidinggevende van een ander bouwbedrijf eiste het OM zes maanden. De vrouw van C. heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan witwassen. Zij hoorde een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen.

De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober. (ANP)