Elf onderzoekers Amsterdam UMC ontvangen NWO-beurs

De Veni is een persoonsgebonden wetenschappelijke beurs die onderdeel uitmaakt van het NWO-Talentprogramma.

Elf onderzoekers van Amsterdam UMC hebben de beurs ontvangen. Zo onderzoekt het Cancer RADAR-project hoe kanker door infecties onder migranten in Europa verminderd kan worden. Arthur Buijink onderzoekt de implementatie van geavanceerde MRI-technieken voor diepe hersenstimulatie bij essentiële tremor in de klinische praktijk. Hiermee wil hij de behandeling individualiseren en bijwerkingen verminderen. Alvin Han gaat een nieuw wiskundig simulatieprogramma creëren om de rol van menselijk gedrag en sociale factoren bij de overdracht van infectieziekten beter te begrijpen. “Het uiteindelijke doel is om deze bevindingen te gebruiken om volksgezondheidsbeleid rondom acute luchtwegaandoeningen te verbeteren”, aldus Amsterdam UMC.

Laura Han onderzoekt hoe stressgerelateerde aandoeningen verouderingsprocessen versnellen. Hiervoor maakt zij in het project gebruik van innovatieve voorspellers van de ‘biologische leeftijd’ om de onderliggende mechanismen, hun voorspellende waarde en mogelijke omkeerbaarheid na behandeling te identificeren. In een andere studie wordt onderzocht hoe lokale zoutopslag de waterhuishouding en bloeddruk op de lange termijn bij mensen beïnvloedt en of het mogelijk is een verhoogde bloeddruk te behandelen door dit proces te manipuleren.

Blended care

Om de ziekte van Alzheimer beter te voorspellen, richten andere onderzoekers zich met nieuwe laboratoriumtesten op de stervormige hersencellen. “Het beter vaststellen van het ziekteverloop in het voorstadium van alzheimer is de basis voor betere patiëntinformatie en snellere beschikbaarheid van nieuwe behandelingen”, meldt Amsterdam UMC. Vincent van Vugt onderzoekt toekomstbestendige huisartsenzorg met e-health op maat voor chronisch zieken. De onderzoekers maken voor de beste blended care-behandeling een wetenschappelijke richtlijn als hulpmiddel in de huisartsenzorg.

In totaal kende NWO 188 Veni-beurzen van maximaal 280.000 euro toe aan een selectie van excellente onderzoekers.