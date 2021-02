Elkerliek benoemt nieuw lid raad van bestuur

Raymond van Oosterhout start op 1 april als lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hij volgt in de ze rol Michel Foppen op, die na twee jaar in goed onderling overleg heeft besloten te stoppen.

Van Oosterhout zal samen met voorzitter Eveline de Bont een collegiaal bestuur vormen. Hij zal zich met name richten op bedrijfsvoering en financiën.

Van Oosterhout is sinds 2018 bestuurder bij U-center, een behandelcentrum voor mensen met psychische problemen en verslavingen. Eerder werkte hij ad interim onder meer in het Maasziekenhuis Pantein, Maxima MC, Karolinska UMC in Stockholm, Radboud UMC en Spaarne Gasthuis. Ook was hij als bestuurder actief bij vakbond FNV.

Visie

Volgens voorzitter Hein van der Zeeuw van de raad van toezicht heeft Van Oosterhout “een heldere en inspirerende visie op de gezondheidszorg, die nauw aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het Elkerliek”. Van Oosterhout laat weten er naar uit te zien om “vanuit een solide bedrijfsmatige basis, te werken aan zorgvernieuwing, ketensamenwerking en het verder versterken van de positie van het Elkerliek in de regio”.