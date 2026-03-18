Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Elkerliek ziekenhuis benoemt nieuwe bestuurder

,

Hans Kuijsten gaat per 15 juni 2026 aan de slag als lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Kuijsten is internist-intensivist en heeft de afgelopen jaren daarnaast diverse bestuurlijke rollen vervuld binnen de zorg, onder meer als bestuurslid en secretaris van de Vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en bestuurslid van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden Brabant. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van het Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam, met kwaliteit en veiligheid als portefeuille.

Zorgtransformatie

In eerdere functies heeft Hans Kuijsten een belangrijke bijdrage geleverd aan zorgtransformatie en samenwerking in de acute zorgketen. Zo was hij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma IC Zonder Muren, waarin de focus is verlegd naar kwaliteit van overleven en versterking van de regionale acute zorg. Ook speelde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de medisch bestuursstructuur binnen het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, aldus de organisatie.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Reader Interactions

Reacties