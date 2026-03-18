Elkerliek ziekenhuis benoemt nieuwe bestuurder

Hans Kuijsten gaat per 15 juni 2026 aan de slag als lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Kuijsten is internist-intensivist en heeft de afgelopen jaren daarnaast diverse bestuurlijke rollen vervuld binnen de zorg, onder meer als bestuurslid en secretaris van de Vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en bestuurslid van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden Brabant. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van het Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam, met kwaliteit en veiligheid als portefeuille.

Zorgtransformatie

In eerdere functies heeft Hans Kuijsten een belangrijke bijdrage geleverd aan zorgtransformatie en samenwerking in de acute zorgketen. Zo was hij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma IC Zonder Muren, waarin de focus is verlegd naar kwaliteit van overleven en versterking van de regionale acute zorg. Ook speelde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de medisch bestuursstructuur binnen het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, aldus de organisatie.