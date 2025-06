Elkerliek ziekenhuis ziet toekomst in logistieke robot die medicatie vervoert

Tijdens de testperiode, opgezet in samenwerking met Ambyon en Brainport Development, werd de robot ingezet voor het vervoer van medicatie. Volgens betrokken zorgverleners biedt dit duidelijke voordelen. “Met name in de avond- en nachturen zijn er geen logistiek medewerkers of vrijwilligers beschikbaar”, schrijft het ziekenhuis in een persbericht. “Dan wordt de afdelingsassistent soms gevraagd om dit over te nemen, terwijl die al voldoende andere taken heeft. Het is belangrijk dat de medicatielevering altijd zonder vertraging doorgaat; alles wat daaraan bijdraagt is dan ook zeer welkom.”

Veilige en zelfstandige navigatie

De robot is ontworpen om veilig en efficiënt medische materialen te vervoeren. Tijdens de pilot bewoog hij zich zelfstandig door de ziekenhuisgangen, zonder hinder voor patiënten, bezoekers of medewerkers. Aanpassingen aan de ziekenhuisinfrastructuur waren niet nodig. Naast medicatie kan de robot ook andere materialen vervoeren, zoals laboratoriummonsters, maaltijden, wondverzorgingsmaterialen en ad-hoc benodigdheden.

Gebruikerservaring

Het project richtte zich nadrukkelijk ook op de gebruikerservaring. Marloes van der Burgt, Human Robotics Interaction Engineer bij Ambyon, licht toe: “De technische werking van de robot is uiteraard van belang. Maar er komt nog meer bij kijken. Zo moet de robot ook gebruiksvriendelijk zijn en goed in de werkwijze van een ziekenhuis passen.”

Om de robot optimaal af te stemmen op de werkpraktijk, zijn wensen en behoeften van zorgverleners vooraf in kaart gebracht. Dit gebeurde tijdens een themabijeenkomst en via gesprekken op de werkvloer. Volgens Van der Burgt draagt deze input bij aan het ontwikkelen van “een robot die echt een hulp en ondersteuning is.”

Slimme ondersteuning

Volgens Christian Vader, ziekenhuisapotheker en medisch manager, is dergelijke innovatie noodzakelijk om de druk op zorgpersoneel het hoofd te bieden. “Met de toenemende druk op zorgpersoneel in de nabije toekomst, is het essentieel dat we nu al proactief onderzoeken hoe we werkzaamheden efficiënter kunnen organiseren. Eén van de opties is het inzetten van slimme apparaten, zodat de waardevolle van mens tot mens-zorg in het Elkerliek ook bij personeelskrapte gewaarborgd blijft.”