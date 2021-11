EMA keurt nog twee middelen tegen corona goed

Ronapreve kan ook ter preventie worden gebruikt bij mensen vanaf 12 jaar die de kans lopen dat corona heel slecht voor ze uitpakt. Verder gaat het om Regkirona, voor de behandeling van volwassenen met Covid, die ook geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die ook een verhoogd risico lopen dat hun ziekte ernstig wordt.

De Europese Commissie verwelkomt de medicijnen zeer. “Nu Covid-19-infecties in bijna alle lidstaten toenemen, is het geruststellend om te zien dat er veel veelbelovende behandelingen in ontwikkeling zijn als onderdeel van onze Covid-19-therapeutische strategie. Vandaag zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de richting van ons doel om tegen het einde van het jaar tot vijf nieuwe behandelingen in de EU goed te keuren”, aldus commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides.

Eerder werd onder meer het middel remdesivir goedgekeurd. (ANP)