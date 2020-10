Emergis-topman leidt raad van toezicht GGz Breburg

Paul de Schipper treedt per 1 november aan als lid van de raad van toezicht van GGz Breburg. Op 1 januari neemt hij ook de voorzittersrol over van Martin Bontje, die na een maximale benoemingstermijn zijn functie neerlegt.

De Schipper was de gelopen jaar bestuurder van de ggz-aanbieder Emergis. Ook is hij lid van de raad van toezicht van Rivas Zorggroep. De Schipper was voorheen lang actief in de branche voor medische voedingsmiddelen.