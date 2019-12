Epd-leverancier moet miljoenen terugbetalen aan ETZ

Alert, het bedrijf dat in 2011 een elektronisch patiëntendossier leverde aan het TweeSteden ziekenhuis (nu ETZ) in Tilburg, moet 4,6 miljoen euro terugbetalen aan het ziekenhuis.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch besloten. Het ETZ heeft zijn overeenkomst met Alert in november 2011 terecht ontbonden, aldus de uitspraak. Alert moet ook de proceskosten betalen. De bijkomende schadeclaim van het ziekenhuis is afgewezen.

Mislukte implementatie

De kwestie draait om een mislukte implementatie van een nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit ZIS/EPD zou per maart 2012 in het TweeSteden ziekenhuis (nu locatie TweeSteden van het ETZ) in gebruik worden genomen.

Dat is niet gelukt, wat uiteindelijk heeft geleid tot het besluit van TweeSteden ziekenhuis om de overeenkomst met Alert te ontbinden. Sindsdien zijn de partijen in een juridische strijd beland over de vraag of die ontbinding terecht was.

Hoge Raad

Het ETZ is verheugd dat het hof het ziekenhuis gelijk heeft gegeven. Tegen het arrest kan nog wel cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.