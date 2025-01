Erasmus MC blikt in rechtbank terug op ‘nachtmerrie van geweld’

Op de tweede zittingsdag in de zaak tegen ‘Erasmusschutter’ Fouad L. heeft bestuursvoorzitter en decaan van het Erasmus MC Stefan Sleijfer in de rechtbank Rotterdam gesproken. “Uit het niets werden we geconfronteerd met een nachtmerrie van geweld, brand, angst, en de tragische dood van onze geliefde collega Jurgen Damen.”

Tijdens het uitoefenen van zijn spreekrecht noemde Sleijfer de doodgeschoten docent “een man die ik kende als iemand die zijn leven juist wijdde aan het helpen van anderen; als huisarts, als onderzoeker en als docent”. De gebeurtenissen van 28 september 2023 laten volgens de bestuursvoorzitter een groot litteken achter in het hart van het Erasmus MC.

Doodsangsten

Damen was een man die met hart en ziel studenten klaarstoomde om goede artsen te worden, zei de bestuursvoorzitter. “Een man die een voorbeeld was voor velen. Deze man werd voor de ogen van zijn studenten doodgeschoten. Ik kan het nog steeds niet bevatten.”

Op het moment dat de schoten werden gelost, veranderde het Erasmus MC “in een plek waar zomaar een leven werd ontnomen.” Sleijfer: “Er volgden uren van gevaar, dreiging, angst, verdriet en chaos. Doordat iemand brandstichtte en gewapend door het gebouw liep. Studenten, medewerkers, maar ook patiënten stonden doodsangsten uit. Overal in het Erasmus MC was dit voelbaar.”

“Voor mensen die werken in de zorg is het vreselijk om patiënten niet de veiligheid te kunnen geven die een ziekenhuis hoort te bieden”, zei Sleijfer. “Het verlies van Jurgen, en de dreiging en gevaar op die gitzwarte dag hebben diepe sporen nagelaten in de gemeenschap van het Erasmus MC. Het verdriet en de trauma’s bij patiënten, studenten en medewerkers zijn onmetelijk. Patiënten en studenten durfden het gebouw niet meer binnen te gaan. Collega’s waren maandenlang ziek thuis en sommigen zijn dat nog steeds. Hun gevoel van veiligheid is beschadigd.”

Slachtofferverklaringen naasten

Eerder hebben de nabestaanden van de doodgeschoten huisarts en docent Jurgen Damen hun slachtofferverklaringen met de rechtbank Rotterdam gedeeld. “De glans uit mijn leven is nu weg”, citeerde de rechtbank dinsdag uit de verklaring van de partner van Damen.

Het spreekrecht werd op de tweede zittingsdag niet persoonlijk uitgeoefend door de nabestaanden van Damen. De rechtbank vatte de verklaringen van zijn dochter, partner en zus samen.

L. reageerde kort op de slachtofferverklaringen. “Het heeft me wel geraakt. Ik denk dat ik nu beter besef wat dit met andere mensen heeft gedaan”, zei hij. (ANP)