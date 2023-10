Erasmus MC eert omgekomen docent: zonder hem nooit meer hetzelfde

De docent die donderdag om het leven kwam bij een van de twee schietpartijen in Rotterdam was een bekend gezicht en een gewaardeerde docent en collega bij het Erasmus MC. Dat laat het Rotterdamse ziekenhuis weten in een portret van de 43-jarige Jurgen Damen, die sinds 2013 voor het Erasmus MC werkte en donderdag in een leslokaal van het ziekenhuis werd doodgeschoten.

“Als ik aan Jurgen denk, dan denk ik aan een supergepassioneerde docent, iemand die met hart en ziel onderwijs gaf”, zegt vice-decaan Maarten Frens van het Erasmus MC. “Jurgen was iemand die niet alleen met zijn hoofd werkte, maar ook met zijn hart.” Frens prijst de flair, humor en passie van de overleden docent en noemt hem een sleutelfiguur. “Jurgen deed er alles aan om van onze studenten goede artsen te maken. Eén ding is zeker: zonder Jurgen zal het nooit meer hetzelfde zijn.”

Veel energie

Damen was behalve universitair docent en hoofd practicum klinische vaardigheden ook huisarts in Rotterdam-Zuid. In een intern interview voor de afdeling Huisartsgeneeskunde zei hij daar ooit over dat hij van die combinatie veel energie kreeg, meldt het Erasmus MC. Patrick Bindels, hoofd van die afdeling, roemt zijn mentaliteit. “Je moet mensen helpen, je moet kennis toegankelijk maken, zodat mensen kunnen leren. Jurgen vond dat hij nog heel veel te doen had, dat maakt het des te harder dat zijn leven nu zo abrupt gestopt is.”

Elkaar

Binnen het Erasmus MC overheerst de verslagenheid, staat in de verklaring. “Er zijn enorme emoties die nog lang na zullen dreunen”, zegt Bindels. “Dat is wat ik nu zie bij alle mensen. Dit is niet zomaar over.” Tegelijkertijd benadrukt hij dat het slachtoffer in deze verdrietige periode voor zijn team zou gaan staan. “Dat moeten wij ook doen. We zullen elkaar heel hard nodig hebben om dit ongelooflijke verlies te kunnen dragen.”

Voor de fatale schietpartijen in Rotterdam is een 32-jarige man uit de stad opgepakt. Behalve van het doden van de docent van het Erasmus MC wordt deze Fouad L. ook verdacht van het doden van een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter. Zij werden kort voor de schietpartij in het ziekenhuislokaal neergeschoten in een woning aan het nabijgelegen Heiman Dullaertplein. De vrouw kwam daardoor direct te overlijden, haar dochter overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. (ANP)