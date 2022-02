Erasmus MC, Maastricht UMC+ en Treant werken aan ‘IC van de toekomst’

Zorgprofessionals op de IC optimaal ondersteunen door collega’s en technologie. Dat is het doel van de ‘IC van de toekomst’ waar Erasmus MC, Maastricht UMC+ en Treant Zorggroep aan werken. Het project is opgezet vanuit de datahub die Erasmus MC onlangs opende.

Afgelopen week openden Ronnie van Diemen (directeur-generaal curatieve zorg VWS) en Stefan Sleijfer (lid raad van bestuur Erasmus MC) de Datahub van Erasmus MC. Dat moet een inspiratieplek zijn om te werken aan data-gedreven zorg. Hard nodig volgens de initiatiefnemers, aangezien de vraag naar (complexe) IC-zorg stijgt en het tekort van gekwalificeerd IC-personeel oploopt. “Het doel van de Datahub is om datagedreven zorg schaalbaar en klinisch toepasbaar te maken, met behoud van de menselijke maat”, licht Erasmus MC toe op de eigen website.

Eerste project

De ‘IC van de toekomst’ is het eerste project dat vanuit de Datahub is opgezet. Naast Erasmus MC doen ook Maastricht UMC+ en Treant Zorggroep eraan mee. Het doel is om een IC te ontwikkelen waar zorgprofessionals optimaal worden ondersteund door collega’s en technologie. “Data wordt ontsloten uit de verschillende systemen en mensgerichte innovaties worden ingezet om de werkdruk van de zorgprofessional te verlagen”, schrijft Diederik Gommers van Erasmus MC in een bericht hierover op LinkedIn.