Erasmus MC niet betrokken bij onderzoek verlammingsziekte in Gaza

Het Erasmus MC is niet betrokken bij een onderzoek naar ademhalingsverlammingen in Gaza.

Arts-onderzoeker Lotta Plomp van het Erasmus MC had hierover een persbericht gestuurd aan meerdere media. Daarna verschenen hierover artikelen, ook bij het ANP. Dat meldt het ANP zelf.

Het Erasmus MC is door de Wereldgezondheidsorganisatie wel benaderd voor een internationale onderzoeksgroep om verlammingsziekten in Gaza te bestuderen, aldus de woordvoerder. Overleg daarover “is nog in een verkennend stadium”, deelt het Erasmus MC.

Mailadres

Arts-onderzoeker Plomp zou in de onderzoeksgroep binnen het Erasmus MC onder de verantwoordelijkheid van neuroloog Bart Jacobs vallen. Plomp stelde dat zo’n honderd mensen in Gaza “binnen enkele uren volledige verlamming van de ademhalingsspieren” zouden hebben ontwikkeld, sommigen zouden zijn overleden. Dat zei ze te baseren op berichten van artsen uit het Al-Nasser ziekenhuis in Khan Younis waarmee ze samen met het aan Harvard gelieerde Boston Children’s Hospital onderzoek doet. Omdat het Erasmus MC nog niet betrokken is bij het onderzoek kan het de cijfers niet verifiëren.

Plomp benaderde de media vanuit haar mailadres van het Erasmus MC. Er lopen gesprekken met Plomp over de gang van zaken, zegt een woordvoerder.

Symptomen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat weten dat in de maanden juni en juli in Gaza 48 mensen zijn gediagnosticeerd met het guillain-barrésyndroom (GBS). Door slechte sanitaire omstandigheden neemt het aantal gevallen van GBS toe, ziet de WHO.

Net als polio en botulisme zijn bij deze aandoening verlammingsverschijnselen de symptomen. Ernstige gevallen zijn zeldzaam, maar kunnen leiden tot bijna volledige verlamming, ademhalingsproblemen en levensbedreigend zijn, stelt de WHO. Onder normale omstandigheden herstellen de meeste mensen volledig, zelfs van de ernstigste gevallen van GBS.