Erasmus MC ontwikkelt extended reality-toepassing voor plastische chirurgie

Door middel van extended reality-technologie kunnen patiënten met huidkanker zien hoe hun gezicht er na een aangezichtsreconstructie uit komt te zien. Die moet de vorm en functie van het gezicht herstellen. De technologie kan patiënten mentaal voorbereiden, maar ook nuttig zijn om te helpen beslissen welk soort reconstructie het beste bij de patiënt past.

Zien is Geloven

Onder de naam Zien is Geloven wordt de technologie nu verder ontwikkeld. Initiatiefnemer Corten deed inspiratie op bij apps als Snapchat en Face Swap, laat ze weten in een bericht van Erasmus MC. “Met miljoenen bestaande foto’s van ‘normale’ gezichten zijn algoritmen ontwikkeld waarmee je een filter kunt aanbrengen op je eigen gezicht. Dan heb je ineens een gekke bril op, of sterretjes in je ogen. Of je ziet er dertig jaar jonger uit. Of dertig jaar ouder. In theorie moet je zo ook kunnen laten zien hoe je gezicht eruitziet na een chirurgische reconstructie.”

Ook andere patiëntengroepen waarbij verwachtingsmanagement en het visuele eindresultaat van hun gelaat of lichaam een belangrijke rol spelen, kunnen op termijn profiteren van het project.