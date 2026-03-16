Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur IC-afdeling

Het Erasmus MC gaat een “externe meldmogelijkheid” creëren waar medewerkers van de intensive care (IC) afdeling anoniem hun ervaringen kunnen delen over de werkcultuur. Dat laat het ziekenhuis maandag weten, na berichtgeving eerder deze maand van NOS, Nieuwsuur en Rijnmond over een angstcultuur.

Het Erasmus MC zei toen zich niet te herkennen in het beeld dat de omroepen schetsten. Het geeft nu wel aan dat “mogelijk niet alle medewerkers zich uitspreken”. Wel herhaalt het ziekenhuis dat de patiëntveiligheid niet in het geding is geweest.

Werkcultuur IC bespreken

“Uit de recente berichtgeving in de media blijkt dat sommige (oud-)collega’s zich niet of onvoldoende gehoord voelen of voelden, terwijl anderen hun zorgen niet hebben gedeeld. Dat raakt ons, want juist door signalen bespreekbaar te maken kunnen we samen leren en verbeteren “, aldus het ziekenhuis in een verklaring.

Diederik Gommers

De afdeling staat onder leiding van Diederik Gommers. Het Erasmus MC nodigt op korte termijn alle medewerkers van de IC uit om onder meer hun ervaringen te delen. Ook kunnen mensen “vertrouwelijk in gesprek met een onafhankelijke partij “, waar mensen anoniem kunnen blijven.

Onderzoek IGJ naar Erasmus MC

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onderzoek naar de werkcultuur begonnen, nadat die meldingen had gekregen. De inspectie verwacht de uitkomsten van het onderzoek later dit jaar.

Klokkenluidersmelding

Het ziekenhuis zelf geeft aan dat begin 2025 een extern onderzoek was gestart vanwege een klokkenluidersmelding, die voornamelijk ging “over het medisch specialistisch handelen op de IC Volwassenen”. Toen is er een teamontwikkelingsprogramma gekomen voor alleen de medisch specialisten. (ANP)