‘Verziekte werkcultuur op intensive care Erasmus MC’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onderzoek gestart naar de werkcultuur op de intensive care (ic) van het Erasmus MC in Rotterdam. Op de afdeling, die onder leiding staat van Diederik Gommers, heerst al jaren een vertrouwenscrisis tussen een deel van de medewerkers en de leiding.

Uit onderzoek van NOS, Nieuwsuur en Rijnmond, gebaseerd op interne documenten en gesprekken met 26 huidige en voormalige medewerkers, blijkt dat het personeel de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk aan de bel trok over een heersende angstcultuur. Een klokkenluider en diverse arts-assistenten waarschuwen in het onderzoek dat de gespannen sfeer en een gebrek aan tegenspraak medische discussies belemmeren.

Ombudsman

Voor het onderzoek spraken de journalisten met 21 huidige en vijf voormalige medewerkers van de afdeling. Drie daarvan doen dat onder hun eigen naam. Zo vertelt arts-intensivist Han Meeder dat collega’s het met elkaar hebben besproken en dat ze bij de ombudsman zijn geweest. “Ik weet niet wat we nog meer hadden kunnen doen.” Meeder is op dit moment op een andere locatie gedetacheerd.

Naast de inspectie kwam naar verluidt ook de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) vorig jaar met het zwaarwegende advies om de veiligheidscultuur en samenwerking structureel te evalueren. Toch lijkt het ziekenhuisbestuur de problemen deels te minimaliseren.

Klokkenluidersmelding

Een onderzoek naar de klokkenluidersmelding, uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, werd door de raad van bestuur in omvang beperkt. Enkel een selecte groep medisch specialisten werd geïnterviewd, terwijl verpleegkundigen en arts-assistenten buiten beschouwing bleven.

Bovendien werd de rol van het bestuur, dat sinds 2021 op de hoogte was van de misstanden, niet meeonderzocht. Het ziekenhuis stelt dat de patiëntveiligheid op orde is op basis van landelijke sterftecijfers, wat door experts als ontoereikend wordt bestempeld.

Missende certificaten

Verder blijkt dat afdelingshoofd Gommers niet beschikt over de wettelijk verplichte BROK-certificaten voor het leiden van klinisch wetenschappelijk patiëntenonderzoek. Toezichthouder CCMO stelt dat dit indruist tegen een veilige onderzoeksomgeving. Het Erasmus MC laat in een reactie aan de NOS weten dat Gommers inmiddels met de cursus is gestart en sinds 2023 geen klinisch onderzoek meer uitvoert.