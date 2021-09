Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zet BeterDichtbij in op alle afdelingen en poli’s

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis startte in juli 2020 als eerste academisch ziekenhuis met de app BeterDichtbij. Daarmee kunnen patiënten en hun ouders digitaal in contact treden met hun behandelaar in het Sophia. Inmiddels zijn alle afdelingen en poliklinieken op de app aangesloten en maken meer dan 16.000 patiënten gebruik van de app, zo maken beide partijen bekend.

De schaal waarop het Sophia Kinderziekenhuis de app BeterDichtbij inzet – door alle vakgroepen en voor alle patiënten – is een unicum in Nederland. In iets meer dan een jaar omarmde de hele organisatie het gebruik van de communicatie-app. Zoals op veel plaatsen in de zorg begon het ook in het Sophia uit noodzaak toen de coronacrisis losbrak. Zo konden beide ouders niet langer mee naar een afspraak. Het bleek dermate goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de jonge patiënten en hun ouders dat het inmiddels niet meer weg te denken is. De app helpt tieners bij de overgang naar de volwassenenzorg, waarbij ze steeds meer zelf de regie moeten nemen en minder aan de hand van hun ouders lopen.

Speerpunt

“‘Het is een geweldig voorbeeld van innovatie van de zorg, een belangrijk speerpunt in onze koers”, zei themadirecteur Sophia Pien Beltman maandag over de inzet van BeterDichtbij. Dat gebeurde op een bijeenkomst waarop beide partijen de succesvolle samenwerking vierden.

BeterDichtbij-directeur Godfried Bogaerts is op zijn beurt vol lof over de snelheid waarmee het Sophia de app heeft ingevoerd. “Jullie projectmedewerkers hebben echt geweldig werk geleverd en hebben je nek uitgestoken om in zee te gaan met zo’n jong bedrijf. Het is prachtig om te zien hoe tevreden de behandelaars en patiënten en hun ouders zijn met deze laagdrempelige wijze van contact onderhouden. Als het slim wordt georganiseerd, hoeft zo’n zorgvernieuwing niet duur te zijn, zo blijkt.”