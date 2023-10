Erasmus MC verwijdert longtumor met hulp van augmented reality

Voor een chirurg is het belangrijk om te weten waar bloedvaten, luchtwegen en de te opereren tumor zich bevinden om de juiste route naar de tumor te bepalen. Met het blote oog is dat niet altijd goed zichtbaar en augmented reality biedt uitkomst en helpt om preciezer te opereren. Het is een wereldwijde primeur dat deze technologie wordt ingezet bij longoperaties.

Operatierobots

“Je kunt augmented reality vergelijken met gps”, zegt onderzoeker en hartlongchirurg in opleiding Amir Sadeghi in een bericht van het ziekenhuis. Samen met hartlongchirurg Sabrina Siregar voerde hij de eerste twee operaties met augmented reality uit. Dat gebeurde met behulp van twee operatierobots, aangestuurd door de chirurgen. Op een monitor zien zij wat ze precies doen. De nieuwe technologie voegt aan dat beeld virtuele beelden van de long toe.

Grote verwachtingen

Het team verwacht dat ze op deze manier sneller kunnen opereren en dat patiënten minder vaak complicaties, zoals bloedingen, krijgen. Ook kunnen beginnende chirurgen sneller leren door de techniek al vroeg in de opleiding in te zetten. Toch moet dat nog blijken. Sadeghi: “Wat de precieze meerwaarde is voor de patiëntenzorg zal in toekomstig klinisch onderzoek moeten worden uitgezocht.”