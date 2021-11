Erica Bakkum aan de slag als OVV-lid

Erika Bakkum is door de Rijksministerraad benoemd tot permanent lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ze treedt per 1 december 2021 aan voor een periode van vier jaar.

Eerder werkte Erica Bakkum als gynaecoloog in het OLVG en lid van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Momenteel is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum. Met haar komst is de vacature ingevuld die was ontstaan door het vertrek van professor Marjolein van Asselt, die nu directeur van de Rekenkamer Rotterdam is.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan dat zowel concrete voorvallen als bredere veiligheidsvraagstukken en geleidelijk ontstane onveilige situaties onderzoekt.