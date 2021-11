Erik Masthoff benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie

Tilburg University heeft Erik Masthoff benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie. De leerstoel is ingesteld door Fivoor.

Recht

Erik Masthoff (1971) specialiseerde zich na zijn artsexamen in de psychiatrie en cognitieve gedragstherapie. Hij promoveerde in 2006 in de sociale wetenschappen aan Tilburg University met een proefschrift over de levenskwaliteit van psychiatrische patiënten. Daarna haalde hij een mastergraad in Nederlands recht en managementwetenschappen bij de Open Universiteit. Daarnaast werkte hij als forensisch psychiater in verschillende psychiatrische instellingen, onder meer als directeur zorg en behandeling van de zwaarst beveiligde penitentiaire inrichting in Nederland, in Vught. Masthoff had zitting in diverse advies-, bezwaar- en tuchtcommissies.

Nieuwe behandelingen

Masthoff heeft veel zin in zijn nieuwe functie. “Ik gaf al wel gastcolleges en begeleidde ook promovendi, maar met deze benoeming is dat meer ingebed. Als hoogleraar hoop ik eraan mee te werken dat we samen de forensische zorg naar een hoger plan tillen. Innovaties zoals behandeling met virtual reality en toepassing van inzichten uit de positieve psychologie vallen in goede aarde bij de huidige generatie psychiatrische patiënten. Daarmee kunnen we beter aansluiten bij hun motivatie en mogelijkheden. Zij willen bijvoorbeeld niet alleen horen wat er allemaal niet mag, maar ook leren hoe ze een goed en prettig leven kunnen leiden. Ik kijk ernaar uit om nieuwe test- en behandelwijzen verder te ontwikkelen en het effect ervan te onderzoeken. Door het contact met studenten hoop ik bij sommigen van hen de vonk te doen overslaan voor dit ingewikkelde maar boeiende vak. Want de forensische psychiatrie heeft niet alleen nieuwe inzichten nodig, maar zeker ook aanstormend talent.”

Leerstoel

Zijn leeropdracht omvat één dag in de week. Daarnaast zal Masthoff blijven werken in de praktijk, als bestuurder en forensisch psychiater bij Fivoor.