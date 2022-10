Erkend effectieve interventie soms nauwelijks gebruikt door zorginstellingen

© Drazen Zigic / Getty Images / iStock

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland. De opstellers van het rapport maken een voorbehoud. Niet alle contactpersonen voor de interventies hadden goed zich op het gebruik, waardoor het aantal locaties waarschijnlijk hoger is. Ook gebruiken zorginstellingen soms alleen elementen uit interventies.

Beoordeeld

De onderzoekers baseren zich op interventies die staan in de Databank erkende interventies. In december 2021 stonden hier 27 effectieve interventies in. Hiervan zijn zestien ontwikkeld voor de ouderenzorg en elf voor de gehandicaptenzorg. De interventies zijn op effectiviteit beoordeeld door onafhankelijke commissies die werden begeleid door Vilans.

Zingeving

Naast het verminderen van valrisico gaat het ook om bijvoorbeeld zingevingsondersteuning of het verminderen van depressieve klachten bij ouderen. Binnen de best beoordeelde interventies is onder meer een methode om het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen te stoppen.

Kartrekker

Op basis van de gegevens concluderen de onderzoekers dat interventies hun weg naar de praktijk vinden, maar dat er toch nog veel zorglocaties de interventies niet gebruiken. De onderzoekers zien de noodzaak van een “kartrekker” binnen zorginstellingen om de aandacht voor de interventie op peil te houden. “Dat is iemand die als vraagbaak dient en mensen enthousiasmeert”, vertelt onderzoeker Wanda Bemelmans. “Dit helpt voor de implementatie. Met een kartrekker wordt het eerder en beter opgepakt.” Personeel dat de interventie gebruikt moet namelijk verder gemotiveerd zijn om het te gebruiken en een positieve houding hebben.

Prioritering

Door personeelsverloop, nieuwe medewerkers die eigen werkwijzen toepassen en hoge werkdruk komt het gebruik van de interventies soms op een laag pitje te staan. Belemmerende factoren voor het niet goed toepassen van een interventie zijn ook het organisatiebeleid en het hoge aanbod, waar ook scholing voor nodig is. “Zorginstellingen kunnen nou eenmaal niet alle gezondheidsproblemen die je kan bedenken tegelijk oplossen”, vertelt Bemelmans.