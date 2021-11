Ernst Kuipers: doel uitbreiding IC-bedden niet gehaald

Kuipers liet zich tijdens zijn wekelijkse persbijeenkomst in Rotterdam niet uit over de oorzaak en hoe groot het aantal beschikbare bedden op dit moment is. Hij suggereerde dat de capaciteit er wel snel kan zijn als dat nodig is.

Maandag liggen er bijna 900 patiënten op de IC’s, van wie 470 corona hebben. Kuipers verwacht niet, net zoals eerder op de dag minister De Jonge van VWS liet weten, dat op korte termijn code zwart wordt bereikt. Kuipers: “Daar is voorlopig volstrekt geen sprake van en naar verwachting gaan we die situatie de komende weken ook niet krijgen.”

Wachten op de seh

Kuipers ziet zeker dat de druk bij bepaalde ziekenhuizen “heel hoog is, soms moet een patiënt aan de beademing wachten op de SEH”. Om die druk te temperen, blijft het LCPS inzetten op een optimale spreiding van patiënten. Pas als het laatste IC-bed is bezet in elk ziekenhuis en alle reguliere zorg is gestopt, breekt de code zwart aan. Ook helpt de hulp van Duitsland. Waarschijnlijk morgen vertrekt de eerste coronapatiënt naar de oosterburen. Het is aan De Jonge die, na consultatie met IGJ en NZa, beslist of de code zwart ingaat.

Klinische afdelingen

Wel ziet de LCPS-voorzitter dat niet alleen de IC’s problemen hebben met de sterke groei van het aantal patiënten met covid-19. Hij wees op de grote hoeveelheid patiënten (1960) op de klinische afdelingen, waardoor ook via die weg het aantal medische behandelingen gedwongen moet worden afgeschaald. Op dit moment nemen coronapatiënten 28 procent in van de klinische capaciteit in Nederland.

Kuipers zei dat er ruim drie keer zoveel ongevaccineerd patiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen dan gevaccineerden: 50 tegen 15 procent. De andere 35 procent zijn mensen met onderliggende ziekten, patiënten in een intensief medisch traject die hierdoor een verzwakte afweer/conditie hebben of mensen die corona hebben doorgemaakt.