Ernst Kuipers voorzitter raad van toezicht Deventer Ziekenhuis

,

Ernst Kuipers wordt per 1 januari 2026 voorzitter van de raad van toezicht van het Deventer Ziekenhuis. Hij volgt Wander Blaauw op.

Kuipers werd in de periode van 1986 tot 1990 opgeleid tot internist in het Deventer Ziekenhuis. Kuipers: “Het Deventer Ziekenhuis vervult in samenwerking met vele partners een belangrijke regionale functie. Het heeft bovendien al decennialang veel aandacht voor het opleiden van jonge zorgprofessionals. Het is een groot genoegen om opnieuw een bijdrage te mogen leveren aan dit ziekenhuis. Dat gebeurt in een tijd waarin de zorg sterk in beweging is en regionale ziekenhuizen in netwerken een onmisbare rol vervullen.”

Kuipers was eerder bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en tussen 2022 en 2024 minister van VWS in het kabinet Rutte IV.

Ernst Kuipers voorzitter raad van toezicht Deventer Ziekenhuis
