Erwin Drenth stapt over naar zorgvastgoedinvesteerder Aedifica

Erwin Drenth is op 1 september begonnen als country manager Nederland bij zorgvastgoedinvesteerder Aedifica. Hij maakte de overstap vanuit Bouwinvest Real Estate Investors, waar hij director Dutch healthcare investments was.

Dat meldt vakblad Vastgoedmarkt op 5 september. Drenth heeft meer dan acht jaar ervaring in zorgvastgoed en seniorenhuisvesting. Bij Bouwinvest ontwikkelde hij zorgconcepten en was hij verantwoordelijk voor de strategie en groei van de zorgvastgoedbeleggingen. De portefeuille die Drenth en zijn team opbouwden bedraagt nu ongeveer 500 miljoen euro.

Aedifica is een Belgische beursgenoteerde onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van innovatieve en duurzame vastgoedconcepten aan zorgexploitanten en hun bewoners in heel Europa, met een bijzondere focus op huisvesting voor ouderen met een zorgvraag.