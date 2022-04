Erwin George benoemd in LAD-ledenraad

Erwin George is benoemd tot lid van de ledenraad van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De ledenraad denkt mee over de koers en strategie van de LAD.

De ledenraad van de LAD kent zeven clusters, waarin alle verschillende ledengroepen vertegenwoordigd zijn. Erwin George volgt technisch geneeskundige en onderzoeker Marjon Stijntjes op in cluster 4 (aanverwante beroepsgroepen).

Opvolging

George is daarnaast klinisch fysicus-audioloog bij Maastricht UMC+. Hij vertelt: “Mijn dagelijkse werk in het ziekenhuis is een combinatie van spreekuren, opleiden, wetenschappelijk onderzoek en management. Daardoor heb ik een brede blik op de inzet en behoeften van medici en paramedici, binnen en buiten het umc. Het lijkt me een groot plezier die brede blik ook binnen de LAD te kunnen inzetten”.