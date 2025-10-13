Esther Talboom-Kamp benoemd als bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis

Esther Talboom-Kamp, lid van de raad van bestuur bij Zuyderland, is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit.

Zuyderland zet volop in op de transitie naar toekomstbestendige zorg met focus op digitale zorg en gezondheid. Voor het thema Digitale Zorg & Transformatie wordt strategisch samengewerkt met de Open Universiteit.

Open Universiteit en Zuyderland

De Open Universiteit en Zuyderland zien elkaar als strategische samenwerkingspartners en sloten daarom in 2022 al een samenwerkingsovereenkomst. Se leerstoel van Talboom en het bijzonder hoogleraarschap van Mathie Leers op het gebied van Data & AI zijn onderdeel van dit partnerschap.

Ook wordt steeds intensiever samengewerkt om onderwijs op maat voor zorgtransformatie te ontwikkelen en te geven. Zo stelde de Open Universiteit vorig jaar het online leerprogramma Digitale transformatie in de zorg beschikbaar voor medewerkers van Zuyderland.

Thuissituatie cruciaal

Talboom gaat zich in haar onderzoek specifiek richten op digitale zorg thuis, een belangrijke pijler van Zuyderland. ‘De zorg moet slimmer, menselijk en thuis,’ gaf Esther recent al aan in een interview met het landelijke ICT & Health. “De thuissituatie is cruciaal, omdat dat de plek is waar mensen het grootste deel van hun leven zijn. Daar voelen ze zich over het algemeen het fijnst en het is de plek waar ze moeten leren met hun ziekte om te gaan in hun eigen omgeving. Digitale zorgtoepassingen kunnen mensen hierbij ondersteunen.”

Recent verwelkomde Zuyderland de 11.000ste patiënt die thuis begeleid en gemonitord wordt, bijvoorbeeld door middel van een slimme pleister. Het gaat daarbij om een hele diverse groep patiënten: van mensen met COPD tot iemand die een liesbreukoperatie heeft gehad. “Steeds meer zorgverleners willen patiënten aansluiten op deze digitale monitoring. We doen daarbij ook wetenschappelijk onderzoek naar deze manier van monitoren”, aldus Talboom.

Bondgenootschap

Theo Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit: “Deze leerstoel markeert een nieuwe stap in ons bondgenootschap om de zorg beter, toegankelijker en toekomstbestendig te maken. Snelle digitalisering en de bijbehorende transformatie zijn daarbij essentieel. Samen stimuleren we de ontwikkeling en toepassing van digitale zorginnovaties door wetenschap en praktijk te verbinden, en leiden we zorgprofessionals op met de actuele academische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de zorg van morgen.”