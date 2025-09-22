ETZ bouwt als eerste interventiecentrum binnen één OK-omgeving

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg zet als eerste ziekenhuis in Nederland een interventiecentrum op binnen één OK-omgeving. Radiologen, cardiologen, chirurgen en andere specialisten gaan er straks letterlijk naast elkaar werken. In die setting moeten zij direct profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Het ziekenhuis tekende afgelopen week een intentieovereenkomst met Philips voor een strategische samenwerking. Het doel is om medische apparatuur beter op elkaar af te stemmen, onderhoud slimmer te plannen en scholing gezamenlijk te faciliteren. Uniformiteit in apparatuur vormt een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe acute centrum.

Personeel uitwisselen

Daarnaast onderzoekt ETZ of personeel in de toekomst eenvoudiger tussen afdelingen kan worden uitgewisseld. Volgens het ziekenhuis betekent de samenwerking een stap richting geïntegreerde zorg, met mogelijk perspectief voor andere instellingen in Nederland.