ETZ en Thebe verplaatsen oncologische behandelingen naar thuissituatie

Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid, denken de organisaties. Thebe levert al langer infuusbehandelingen thuis aan mensen die hier eerder voor naar het ziekenhuis werden verwezen. De stap moet bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Efficiënter

“De uitdagingen in de zorg worden steeds groter” , zegt Jos Adriaans, bestuurder van Thebe. “Het is daarom heel belangrijk om met verschillende zorgorganisaties samen te onderzoeken hoe het beter en efficiënter kan. Door deze oncologische zorg anders te organiseren, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen die ernstig ziek zijn. Daarnaast is het efficiënter en dan wanneer al deze zorg in het ziekenhuis plaats zou vinden.”

Anita Wydoodt, bestuurder ETZ: “Deze samenwerking, en specifiek het verplaatsen van zorg naar thuis, past binnen de regionale beweging ‘zelf als het kan, thuis als het kan’. Samenwerking is hierin essentieel. Door te leren van elkaar en elkaar te versterken houden we de zorg toegankelijk voor alle patiënten.”