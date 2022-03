ETZ krijgt chirurgische robot Hugo

De robot heeft vier beweeglijke armen en een gedetailleerde 3D-visualisatie op het scherm. Daardoor kunnen operaties met nog meer precisie worden uitgevoerd.

Modulair

Hugo RAS- voluit Hugo Robotic Assisted Surgery- is ontworpen voor een breed scala aan ingrepen. Deze zomer wordt de robot in het ETZ gebruikt voor urologische, gynaecologische en colorectale (dikke- en endeldarm) operaties. “Voor ons is de grotere flexibiliteit van het Hugo robotsysteem een belangrijk voordeel. Het is een ‘modulair’ systeem dat heel geschikt is voor alle soorten operaties en operatiekamers”, vertelt uroloog Anton Breeuwsma.

Betere zorg

Gebruik van de robot belooft voordelen ten opzichte van de klassieke manier van opereren. De patiënt zal minder bloedverlies hebben, minder complicaties, een kortere ziekenhuisopname en kleinere littekens.

Miljoenen

De aanschaf van de Hugo is een miljoeneninvestering waarmee het ziekenhuis honderden operaties per jaar gaat doen. Deze investering wordt de komende jaren terugverdiend doordat robotchirurgie grote voordelen biedt qua (kosten)efficiëntie, duurzaamheid, transparantie, digitalisatie en opleiding.

Personeelstekort

Robotchirurgie is de toekomst denken chirurgen en het bestuur van het ETZ. “Wij staan voor de maatschappelijke opgave om meer zorg te moeten verlenen met minder personeel. Robotchirurgie gaat hier in de toekomst hopelijk een belangrijke rol in spelen. Deze robot maakt het mogelijk om meer zorg te bieden aan meer patiënten”, zegt ETZ-bestuurder Anita Wydoodt.