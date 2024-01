ETZ plaatst geavanceerde neurostimulator bij parkinsonpatiënt

Het apparaat is vergelijkbaar met een pacemaker en is onder de huid bij het sleutelbeen geplaatst. De neurostimulator zendt elektrische signalen via dunne geleidingsdraden naar specifieke hersengebieden om de patiënt te verlossen van ongewenste symptomen van de ziekte van Parkinson.

Klein en dun

Volgens neuroloog Thies van Asseldonk in het ETZ biedt de nieuwe Percept RC-neurostimulator drie belangrijke voordelen ten opzichte van het vorige model: “Het apparaat is razendsnel draadloos oplaadbaar, gaat minimaal vijftien jaar mee en is veel kleiner dan het vorige model. Het is ’s werelds kleinste en dunste dual-channel neurostimulator voor diepe hersenstimulatie”.

DBS

Deze ingreep is ook bekend als deep brain stimulation (DBS). Een geavanceerde behandelmethode waarbij twee elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. De elektroden worden aangestuurd door een onderhuidse batterij, de neurostimulator. Van Asseldonk: “Omdat de Percept RC niet elke drie jaar vervangen hoeft te worden, is dit erg vriendelijk voor patiënten. Bovendien is de oplaadtijd kort; in minder dan één uur is de capaciteit weer negentig procent”.

Speciaal

De elektroden stimuleren de hersenen niet alleen maar registreren ook informatie via BrainSense-technologie. Daardoor kan de behandelend neuroloog met behulp van deze informatie de behandeling optimaliseren. Nu wordt de therapie nog afgestemd op de door patiënten gemelde klachten, zichtbare symptomen, bijwerkingen en medicijninname. Neurologen kunnen deze informatie straks combineren met de geregistreerde persoonlijke hersensignalen. “Dit kan voor nog snellere en betere behandeleffecten bij de patiënten zorgen”, zegt Van Asseldonk.