ETZ stopt met inhuur van zzp’ers

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg stopt bijna helemaal met inhuren van zelfstandigen. Alleen in bijzondere gevallen worden zzp’ers nog op het rooster gezet.

Vanaf volgend jaar wordt de wet tegen schijnzelfstandigheid gehandhaafd en daar bereidt het ziekenhuis zich op voor. Bestuurslid Julliëtte van Eerd vertelt over het besluit in het radioprogramma Nieuws en Co.

Besparen op kosten

Volgens Van Eerd is door de marktwerking in de zorg en het aantal zzp’ers zodanig toegenomen dat zorgorganisaties hier teveel nadelen van ondervinden. “De hoge kosten van de inhuur van zzp’ers kunnen we niet meer dragen.” Het ETZ stopt daarom met de inhuur van zzp’ers, behalve wanneer zij voor een korte periode nodig zijn, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of tijdelijke vervanging.

Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis 4 miljoen euro uitgegeven aan de kosten van zzp’ers. “We denken dat we door de afname van het aantal zzp’ers dit met 1,5 miljoen euro kunnen terugbrengen.”

Vast dienstverband

Van Eerd ziet het liefst zzp’ers in dienstverband bij het ziekenhuis komen. “Voor zzp’ers zelf hebben de maatregelen van de Belastingdienst ook gevolgen, waardoor het wellicht voor hen ook minder aantrekkelijk wordt om als zzp’er te werken.”

Het ziekenhuis zet daarom in op aantrekkelijke arbeidsomstandigheden, met daarbij opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden. “Daarnaast leiden we extra verpleegkundigen op en geven hen ook het vooruitzicht dat ze bij ons na de opleiding in vaste dienst kunnen komen. Dat biedt perspectief en wij merken dat zij dat aantrekkelijk vinden.” Toch verwacht Van Eerd niet dat dit het arbeidsmarkttekort in de zorg volledig gaat oplossen.

Afname al ingezet

Het ziekenhuis heeft al actie genomen op de inzet van het aantal zzp’ers. “Vorig jaar hebben wij op de OK-afdeling twintig mensen ingehuurd, dit jaar zijn dat er minder dan vijf en volgend jaar is dat slechts incidenteel. We anticiperen ons hierop goed, dat lijkt tot nu toe succesvol.”