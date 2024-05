Sociale Zaken stelt anti-zzp-wet jaar uit

De invoering van de wet die het aantal zzp’ers sterk moet reduceren, wordt minimaal een jaar uitgesteld. Deze wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) gaat niet op 1 januari aanstaande in, maar pas op 1 januari 2026.

stoplicht

Bovendien komt er een overgangsperiode met een “redelijke” lengte. Hoe lang dat is, moet nog worden bepaald. Ook is nog onduidelijk of er tijdens die overgangstermijn wordt gehandhaafd door de Belastingdienst, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten.

Belangrijkste oorzaak van de vertraging is het extreem hoge aantal opmerkingen dat door partijen is gemaakt bij de internetconsultatie in oktober vorig jaar, toen demissionair minister Van Gennip haar wetsvoorstel voorlegde. Op dit wetsvoorstel VBAR kwamen ruim 1100 reacties.

Geen zzp’er meer

De wet VBAR is bedoeld om schijnzelfstandigheid van zzp’ers te voorkomen. Als iemand ‘werkinhoudelijk’ wordt aangestuurd door een leidinggevende van een organisatie of werk doet dat ‘ingebed’ in die organisatie, kan hij geen zzp’er meer zijn, luidde het aanvankelijke wetsvoorstel.

Het ministerie van SZW verwacht dat het wetsvoorstel VBAR na aanpassingen deze zomer kan worden gestuurd naar de Raad van State. Die brengt juridisch advies uit over de uitvoerbaarheid. Na eventuele wijzigingen van de wet door een nieuwe minister van SZW, kan het plan naar de Tweede en Eerste Kamer.

Belastingdienst wil handhaven

Het ministerie van Financiën vraagt al vele jaren aan SZW een betere afbakening van het begrip ‘zelfstandigheid’, omdat de Belastingdienst hierop wil handhaven. Financiën is van mening dat veel zzp’ers in de praktijk vaak niet zelfstandig zijn en hierdoor belasting ontwijken.

Behalve de vele wijzigingen die Van Gennip moet doorvoeren, is er ook een verschil van mening met Financiën over het al dan niet invoeren van een overgangsperiode. Een woordvoerder van Financiën laat weten dat zijn ministerie die overgangsperiode “niet nodig” vindt.

Ook nieuwe kabinet pakt zzp’ers aan

In het Hoofdlijnenakkoord van de coalitie PVV, VVD, BBB en NSC staat dat het plan om de schijnzelfstandigheid te beperken met de wet VBAR zal worden doorgezet: “We streven naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden voortgezet.”

In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen zzp’ers, waarvan 200.000 in de zorg. Als de wet van kracht wordt, vertrekt verreweg het grootste deel van de zzp’ers uit de zorg, zeiden enkele belangenorganisaties van zzp’ers vorig jaar bij de presentatie van de wetswijziging, zoals SoloPartners en Zzp’er in de zorg. Om de wet tegen te houden, heeft René Dongelmans toen de Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) opgericht.